Caccia con l'arco, OSA: "Bucci si era dichiarato contrario a ogni forma di crudeltà verso gli animali, ora mantenga le promesse"

Ha suscitato preoccupazione da parte dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) il fatto che il governatore regionale Marco Bucci abbia affidato le deleghe alla caccia e pesca ad Alessio Piana.

"In un'intervista del 24 ottobre scorso, l'allora candidato alla presidenza dichiarò, a proposito della caccia con l’arco: 'Sono contrario a ogni forma di crudeltà nei confronti degli animali. Quindi i sistemi di caccia devono escludere forme di sofferenza inutile'. Piana non solo è molto legato ai cacciatori, ma nella passata legislatura, proprio lui, alle dieci di sera e dopo una lunga giornata di votazioni su temi diversi dalla caccia, inserì e fece approvare, con il consenso di consiglieri stanchi e distratti, l’emendamento che introduceva in Liguria la caccia con l’arco".

Ne seguì la protesta delle associazioni animaliste, con OSA in prima linea, e la raccolta di firme proposta da Antonella Belgrano, in adesione all’appello dell’osservatorio, sulla piattaforma change.org, che ottenne in poche settimane quasi 110.000 adesioni tra liguri e turisti (https://www.change.org/p/vietare-la-caccia-con-arco-e-frecce-agli-animali-selvatici-in-liguria).

"Speriamo che Bucci mantenga la promessa elettorale e limiti le azioni di Alessio Piana a favore della caccia, certa che il neo-governatore conosca bene, purtroppo per lui e la sua salute, il dolore e la sofferenza", concludono dall'OSA.