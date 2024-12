Cairo, l'8 dicembre accensione dell'albero di Natale

Cairo Montenotte si prepara a vivere una giornata ricca di magia e tradizione in occasione dell’accensione dell’albero di Natale. Domenica 8 dicembre il centro storico della città si trasformerà in un luogo incantato con mercatini, musica e iniziative solidali che coinvolgeranno tutta la comunità.

La giornata avrà inizio alle 8.30 in Piazza della Vittoria con il tradizionale Mercatino di Natale organizzato dalla pro loco di Cairo Montenotte. Tra le bancarelle sarà possibile acquistare decorazioni natalizie artigianali, tra cui le palline personalizzate con il tema "M’è Natale a Cairo".

Non mancherà lo spirito solidale: sarà attiva una raccolta di giocattoli, promossa dalla Consulta Giovanile di Cairo Montenotte, destinata ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico.

Alle 16.45, da Porta Soprana partirà la suggestiva "Sfilata dei Kairus", un evento curato dalla pro loco che vedrà protagonisti i costumi e le tradizioni locali.

A seguire, alle 17.00, Piazza della Vittoria risuonerà delle voci del Coro Armonie, che proporrà un repertorio natalizio per scaldare i cuori in attesa del momento più atteso: l’accensione dell’albero di Natale, prevista per le 17.30.

Per gli amanti della storia e delle leggende locali, sarà possibile visitare la Torre Carceraia e la suggestiva "stanza segreta" legata all’Ordine del Gheppio. Le visite saranno disponibili dalle 9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza Garibaldi.

Sempre l'Ordine del Gheppio terrà un corso speciale dedicato alla produzione dell'Ippocrasso.