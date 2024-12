Addio a Renato Zunino, bandiere a mezz'asta a Celle per una settimana: previsti due giorni di lutto cittadino

Lutto cittadino. Questa la decisione del sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame in onore dello storico primo cittadino per 6 mandati, dal 1975 al 1992 e dal 2009 al 2019 e presidente dell'Anpi cellese e provinciale Renato Zunino, scomparso all'età di 75 anni.

"L'Amministrazione comunale, interpretando il sentimento collettivo e il profondo senso di sgomento che ha colpito l’intera comunità cellese, scossa dal tragico evento, intende manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore della cittadinanza stessa - viene spiegato nell'ordinanza di proclamazione del lutto cittadino - Ritenuto doveroso, interpretando i sentimenti di angoscia della nostra cittadina e di vicinanza alla famiglia colpita dalla drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino per due giornate consecutive in segno di partecipazione: per il giorno di esposizione del feretro nella camera ardente che sarà allestita presso la Sala Consiliare e per la giornata in cui avrà luogo la cerimonia funebre, che si terrà in data da destinarsi. Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per quanto accaduto".

Le bandiere saranno esposte a mezz'asta negli edifici comunali dalla giornata di oggi per i prossimi 7 giorni e gli uffici comunali saranno chiusi in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.

E' stato inoltre disposto il divieto allo svolgimento delle attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, "unitamente ad ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata dei funerali e dell’esposizione del feretro nella camera ardente, che sarà allestita presso la sala Consiliare oltre alla sospensione dell’accensione delle luminarie realizzate in occasione delle festività natalizie".

Il sindaco ha inoltre invitato all'esposizione delle bandiere a mezz’asta negli altri edifici pubblici tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività commerciali.

Manifestando il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone alle circostanze, partecipando al lutto cittadino tramite la sospensione delle attività rumorose che possano intralciare il rito funebre e alla temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali, di impresa e artigianali con l’abbassamento delle serrande, in segno di lutto, in concomitanza con la celebrazione delle esequie.

Nel prossimo consiglio comunale sarà inoltre osservato un minuto di silenzio e di raccoglimento.

Il Pubblico Ministero della Procura di Savona Massimiliano Bolla nel frattempo ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso probabilmente per la giornata di lunedì 9 dicembre.