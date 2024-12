Spotorno, fuoristrada si ribalta lungo la Sp 8: un ferito in codice giallo

Questa mattina, intorno alle ore 6, si è verificato un incidente stradale sulla Sp 8 a Spotorno, nei pressi del cimitero. Il sinistro ha coinvolto un fuoristrada che, secondo le prime informazioni, si sarebbe ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell'ordine per garantire soccorso e mettere in sicurezza l'area. Il conducente del veicolo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.