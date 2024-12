E' tutto pronto per “Aspettando il Natale…. a Leca” Domenica 8 Dicembre 2024

L’evento più atteso dell’anno, dai bambini di tutte le età, organizzato dalla Parrocchia N.S.Assunta con il sostegno di tutta la comunità, sarà un occasione di svago e divertimento gratuito.

La festa si svolgerà in via al Piemonte 179 nelle Opere Parrocchiali, che si trasformeranno per tutta la giornata, in un grande luna park. Non mancheranno le bancarelle del mercato di Natale e l’esposizione di auto d’epoca. Alle ore 12,00 apriranno le cucine dove si potrà degustare ottime pietanze come la polenta di grani antichi, i ravioli, i mitici panini con salsiccia e pulled pork, le fantastiche frittelle di mele e molto altro. T

Insomma, tutto e' pronto per Domenica... giochi della tradizione, circo, gonfiabili, trampolieri, truccabimbi, animali della fattoria, musica e ottima cucina.