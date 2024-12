Andora, interventi di manutenzione straordinaria su un tratto della condotta idrica

Nella giornata di lunedì 9 dicembre, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della condotta idrica presente nel serbatoio di Metta nel Comune di Andora. Si tratta di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile.

Per consentire i lavori, sarà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua fra le ore 9 e le ore 11; il disservizio interesserà le seguenti zone: Loc. Metta, via Divizia, loc. Piazza, loc. Pianrosso, loc. Costa d'Agosti, loc. Divizi, via del Santo. Nelle aree limitrofe, nello stesso arco temporale, potranno verificarsi temporanei cali di pressione.

Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire.