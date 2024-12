"Il Natale delle Albisole 2024", un programma ricco di eventi

Dopo "Enjoy Estate 2024", il calendario condiviso degli eventi estivi, i comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina presentano “Il Natale delle Albisole 2024”: musica, animazione, mostre e tanta felicità! Si ritorna a respirare aria di festa per vivere con serenità e gioia momenti di condivisione, intrattenimento, cultura e divertimento, pensati per grandi e piccini.

Il Comune di Albisola Superiore inizia la stagione degli eventi con San Nicolò, patrono della città. Il 6 dicembre si svolgerà la consueta festa patronale con fiera, giostre e l’accensione delle luminarie in città. “Anche quest’anno – spiega l’Assessore al Turismo e Vice Sindaco Luca Ottonello – tutta Albisola sarà illuminata a festa: alle luminarie in corso Ferrari e corso Mazzini e a quelle realizzate nei due centri storici si unirà anche l’accensione delle principali rotatorie e del ponte di Ellera. Come da tradizione, una suggestiva illuminazione farà brillare il ponte medievale di via della Rovere, ed una nuova installazione, tutta da scoprire, sarà posizionata nel centro storico di Capo per diventare una magnifica postazione selfie. Oltre alle luminarie, un ricco calendario di iniziative animerà tutto il mese di dicembre e accompagnerà residenti e turisti durante le festività, con concerti, spettacoli e animazione per bambini, mostre e presepi, organizzati in collaborazione con l’Assessore alla Cultura Simona Poggi e con l’Assessore ai Servizi Sociali e Progetto SAI Massimo Sprio”.

Il via alle manifestazioni natalizie sarà dato ad Albisola Superiore il 5 dicembre con l’evento Un Ponte di Luce nel centro storico di Superiore. Le celebrazioni continueranno su tre filoni: il Natale dei Piccoli, che prevede un calendario di iniziative di animazione pensate per i bambini; Note di Natale, rassegna di musica natalizia in luoghi diversi della città; e Mostre e Presepi, per celebrare il Natale fra arte e tradizione.

Tra le iniziative per i bambini ci saranno Il magico Natale di Albisola e Fabbrica di Cioccolato, nel centro storico di Capo, con animazione e spettacoli teatrali itineranti sabato 7 e sabato 21 dicembre in compagnia di APS Borghi del Beigua e Nati da un Sogno. Inoltre, il 27 dicembre si terrà lo spettacolo Bella e Bestia, a cura di Cattivi Maestri, presso il Teatro Don Natale Leone. La rassegna musicale comincerà domenica 8 dicembre con il concerto di Holly Jolly Christmas Band e continuerà il 14 dicembre con il concerto del duo Renato Procopio/Silvia Schiaffino. Due appuntamenti, a cura di SAI Albisola e Arcimedia, vedranno protagonisti il quintetto vocale Mezzo Sotto e l’Ensemble Antonio Vivaldi al Teatro Don Natale Leone il 23 e il 26 dicembre. La musica sacra sarà rappresentata dal Coro Polifonico Città di Albisola e dal Coro Lirico Manzino il 22 dicembre e il 2 gennaio. Il primo gennaio, presso il Teatro Don Natale Leone, si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno a cura dell’Associazione Artincanto.

L’8 dicembre sarà inaugurata la mostra Il Presepe in divenire di Eliseo Salino presso il Museo Trucco, e si aprirà la stagione del presepe meccanico di Luceto, realizzato da Renato e Maria Piccone, una straordinaria tradizione amata da grandi e piccini. Altre mostre saranno in programma, insieme a laboratori creativi, iniziative sportive, mercatini e molto altro.

Il calendario completo è scaricabile dal sito www.albisolaturismo.it e in versione cartacea è disponibile presso l’Ufficio Turismo in Piazza Libertà. Tutte le informazioni possono essere reperite anche sulle pagine social del Comune (FB: @Assessorato al Turismo di Albisola Superiore e Instagram: @albisolaturismo).

Per quanto riguarda Albissola Marina, il consigliere delegato Enrico Schelotto presenta così il calendario di eventi: “Un Natale illuminato e ricco di eventi ad Albissola Marina, frutto di una costante collaborazione con tutti i membri dell'Amministrazione comunale, che hanno contribuito ognuno con le proprie competenze e risorse. Grazie al ritorno delle meravigliose luci d'artista in centro storico, sarà possibile immergersi nel clima natalizio e tuffarsi nell'arte, ammirando le composizioni restaurate e installate in tutte le vie del borgo. Finalmente ci saranno luci anche nelle zone non centrali, così da portare l'atmosfera natalizia in tutta Albissola. Tantissimi eventi animeranno il periodo pre/post natalizio, con alcuni appuntamenti di carattere regionale/nazionale, grazie alla costante collaborazione con altri enti e realtà del territorio. Penso, per esempio, alla presentazione ufficiale di Euroflora 2025, il 14 dicembre alle 16.30 al MuDA, che sarà la prima ufficiale al di fuori della città di Genova e, in assoluto, sul territorio nazionale, dopo il lancio dei mesi scorsi. Altri eventi saranno poi dedicati ai più piccoli, grazie a laboratori creativi e iniziative itineranti musicali che coinvolgeranno turisti e cittadini nella magia del Natale in riva al mare. Da non perdere anche le mostre organizzate in tutti i luoghi culturali del paese, che rappresentano un vero e proprio vanto per la nostra cittadina. Insomma, davvero un programma ricco e per tutti: vi aspetto ad Albissola Marina”.

Si comincia il 7 dicembre con l’atteso Mercato dei Forti di Marmi, un appuntamento fisso ad Albissola nel periodo natalizio per l’acquisto dei regali, perfetto anche per scoprire il borgo e le sue manifatture artigianali. Si prosegue l’8 dicembre inaugurando la stagione dei concerti natalizi con Once Upon a Song – 100 anni di musica da fiaba, a cura dell’Ass. Cult. ArtIncanto, alle ore 21.00 nella Chiesa di N.S. della Concordia, dove il 22 dicembre si terrà anche il tradizionale concerto della scuola di musica T. Nicolini e il 29 dicembre lo spettacolare concerto Gospel, organizzato in collaborazione con il Lions Club delle Albisole.

In particolare, il 14 dicembre si terrà la prima edizione della manifestazione Albissola in Fiore, grazie alla collaborazione con la consigliera delegata al commercio Lara Dellepiane. Questa iniziativa porterà ad Albissola espositori e associazioni di settore, che coloreranno le vie del centro con le loro composizioni floreali e animeranno la giornata con laboratori di decorazione. Durante la giornata ci saranno i canti itineranti del Christmas Carol per tutto il centro storico e l’esposizione delle Fiat 500 con i presepi. Alle ore 16.30, presso il MuDA Centro Esposizioni di via dell’Oratorio, siete tutti invitati alla presentazione ufficiale di Euroflora 2025, il grande evento internazionale che vedrà Genova e la Liguria protagoniste nel mondo.

A corredare il tutto, tanti laboratori per bambini, a cura della Biblioteca Tantestoriexgiocare, e un pomeriggio di animazione con Babbo Natale, che saluterà i più piccoli in Piazza Leuti il 21 dicembre.

Vi invitiamo a scoprire inoltre le numerose mostre in programma nei diversi luoghi della cultura di Albissola, durante tutto il periodo natalizio, con alcune importanti esposizioni, tra cui quella di Enrico Baj al MuDA (e non solo!). Potete seguire tutto il programma su www.visitalbissola.com, sui canali social (FB: @Albissola Marina Turismo e Instagram: @visitalbissola). Vi aspettiamo anche all’ufficio IAT di Piazza W. Lam, che sarà aperto durante tutte le festività", si legge nella nota.