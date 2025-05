"In fondo al mar con Bubble e Marina" vince il concorso di Assonautica "Una favola per salvare il mare"

Sabato 17 maggio, presso la Sala Chiamata del Porto di Savona – Circolo “Pippo Rebagliati”, è avvenuta la premiazione della seconda edizione del concorso “Una favola per salvare il mare”, indetto da Assonautica Provinciale di Savona e rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria.

L’evento ha avuto inizio con un discorso del presidente Giovanni Bauckneht, nel quale sono stati toccati alcuni temi particolarmente problematici legati all’inquinamento, come l’abbandono dei mozziconi di sigaretta. Si tratta di un problema che Assonautica affronta spesso con giornate specifiche di pulizia sulle spiagge di Savona e provincia, anche con la partecipazione degli studenti. È stato inoltre comunicato che, domenica mattina, Assonautica sarà presente allo Scaletto delle Fornaci per un evento di pulizia della passeggiata e della spiaggia, in collaborazione con l’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi e il WWF Savona.

La parola è poi passata a Francesco Rossello, assessore del Comune di Savona, che ha elogiato Assonautica per le molteplici iniziative sociali e ha ringraziato i bambini per l’impegno dimostrato, sottolineando come siano consapevoli del fatto che ognuno deve fare qualcosa per la salvaguardia del nostro mare, a qualsiasi età.

È poi intervenuto il Luogotenente C.S. Stefano Porzi, della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Savona, che ha spiegato ai bambini l’attività svolta dal corpo a tutela della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente marino, sottolineando l’importanza delle loro azioni per una fruizione sicura del mare. I bambini hanno ascoltato con attenzione, pienamente coscienti del fatto che, quando si parla di tutela dell’ambiente, si parla in realtà della salvaguardia del loro futuro.

Quest’anno Assonautica ha premiato quattro classi. Parteciperanno all’uscita in mare alla ricerca dei cetacei, a bordo della motonave BMC SEA, 52 bambini e 7 insegnanti.

Prima classificata: “In fondo al mar con Bubble e Marina”, ideata e scritta dagli alunni della 5ª A della Scuola Primaria “Dott. Sordo” di Pietra Ligure.

Una storia sull’inquinamento che ruota intorno a una coppia di pesci che vivono al largo di Pietra Ligure e, durante il loro viaggio di nozze, esplorano il Mar Ligure. I personaggi della favola sono molti: un delfino con il mal di testa a causa dei radar delle navi, un polpo incastrato in un sacchetto di plastica, una stella marina bloccata dal petrolio, una tartaruga che non trova una spiaggia pulita dove deporre le uova.

La storia è raccontata attraverso un elaborato particolare, costituito da tavole illustrate secondo l’antico metodo giapponese chiamato Kamishibai. La parola Kamishibai significa “teatrino di carta”, poiché le favole venivano lette dai cantastorie itineranti giapponesi utilizzando un piccolo teatrino portatile. Oggi, questo metodo è usato come strumento didattico che, combinando immagini e testo, stimola la fantasia degli ascoltatori.

Inoltre, ogni tavola è corredata dalla traduzione in linguaggio CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), utilizzata dalle persone che hanno difficoltà a usare i canali comunicativi tradizionali.

La giuria ha molto apprezzato l’impegno e la volontà di diffondere non solo buone pratiche legate alla protezione dell’ambiente, ma anche buone pratiche didattiche. Le altre classi premiate sono: 4ª A e 4ª B della Scuola “Callandrone” di Savona; 4ª A della Scuola Primaria di Cosseria.

È stata letta una fiaba per ogni classe. Storie che evidenziano una sensibilità non solo verso l’inquinamento, ma anche verso altri temi importanti come il bullismo, e che mettono in risalto il valore della collaborazione tra mondi diversi: un cerbiatto che collabora con i pesci, un bagnino che firma un accordo con loro per mantenere pulita la spiaggia.

Le storie fanno anche riferimento a progetti realmente esistiti. Nella favola “I due salvatori”, si narra di due bambini che decidono di far scomparire l’isola di plastica raccogliendo tutti i rifiuti. Vengono salvati dall’intervento di una nave e ricevono la medaglia “mare salvato”. Un chiaro richiamo all’opera di Boyan Slat, il giovane olandese fondatore di The Ocean Cleanup, che sta trasformando questa favola in realtà e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Le letture hanno ricevuto calorosissimi applausi. La scelta di Assonautica di premiare le classi intere, invece dei singoli autori, è stata molto apprezzata.

Complessivamente, oltre 50 bambini parteciperanno all’uscita in mare per avvistare i cetacei! Un’esperienza unica nel Santuario Pelagos, alla ricerca di delfini, balenottere e molto altro. Sarà senza dubbio una splendida avventura per tutti i partecipanti.