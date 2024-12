Inchiesta corruzione in Liguria, il 18 dicembre la formalizzazione dei patteggiamenti. Richiesta archiviazione per Spinelli jr

È fissata per metà dicembre la settimana chiave per i patteggiamenti che riguarderanno l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'ex numero uno del Porto Paolo Emilio Signorini e il terminalista portuale genovese Aldo Spinelli. Il prossimo 18 di dicembre si terrà l'udienza per la formalizzazione degli accordi già raggiunti fra difese e Procura per chiudere la vicenda giudiziaria che il 7 di maggio scorso ha portato agli arresti dell'ex governatore e altre 25 persone, decapitando Regione Liguria e i vertici dell'autorità portuale.

Le tre posizioni, quella di Toti, Spinelli e Signorini, sono rimaste unite e, salvo sorprese, quella del 18 dicembre dovrebbe essere l'udienza finale, per chiudere la vicenda nell'ambito accordo predefinito dalla scelta degli indagati per l'applicazione della pena.

Non si escludono differimenti brevi, che potrebbero comunque essere necessari, ma si chiuderà il procedimento nato dall'inchiesta sulla corruzione con una pronuncia unica, con ogni probabilità senza la presenza in aula dei destinatari.

Per quanto riguarda l'ex governatore Toti dovrà essere discussa e approvata la destinazione nella quale dovrà svolgere mille e seicento ore circa di lavori socialmente utili, come previsto dall'accordo tra difesa e procura, essendo stata valutata come non idonea la possibilità di svolgere questa attività all'interno dell'Ente parco di Montemarcello come inizialmente era stato proposto. La difesa nel giro dell'ultimo mese ha nuovamente stilato una serie di indicazioni, con un nuovo pacchetto di proposte che dovranno essere valutate e approvate, lasciando fuori enti di nomina regionale.

Per quanto riguarda la posizione dell'ex presidente del Porto Signorini invece andrà formalizzato l'accordo predefinito con integrazione della pena e la restituzione della somma prevista, integrata nel patteggiamento.

Tra le novità di queste ore invece la richiesta di archiviazione della posizione di Roberto Spinelli, il figlio di Aldo, per il quale i pm hanno ritenuto che allo studio delle carte non siano emerse ipotesi di scambio tra finanziamenti al comitato di Toti in cambio di favori. Spinelli junior avrebbe invece tentato di contenere il padre venendo a conoscenza dei finanziamenti sistematicamente solo in una fase successiva.