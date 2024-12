Alassio, pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima nel giorno dell'Immacolata

La statua itinerante della Madonna di Fatima, pellegrina in tutto il mondo, ha fatto sosta ad Alassio nel giorno dedicato all'Immacolata nella chiesa di San Ambrogio, dopo una suggestiva processione per le vie cittadine.

L'accoglienza alla Madonna si è conclusa nella tarda mattinata con una solenne Messa pontificale concelebrata dal vescovo emerito Mario Oliveri e dal parroco appena arrivato, Monsignor Ennio Bezzone.

La statua rimarrà a disposizione dei fedeli per la visita e l'adorazione fino a giovedì 12 dicembre sera, per poi riprendere il suo cammino verso la Puglia, nel Foggiano, e successivamente a Padova, prima di far ritorno alla sua sede principale a Roma, prima di proseguire il suo itinerario all'estero.

Come spiegato dal missionario Vittorio Ambrosioni, che accompagna la Madonna durante il suo pellegrinaggio, l'itinerario è un percorso simbolico e spirituale che abbraccia diverse realtà. Recentemente, la statua è stata in Romania e Bulgaria, poi è tornata in Italia per toccare località in Calabria. Dopo un passaggio a Roma, la Madonna ha proseguito verso Pistoia, giungendo infine ad Alassio nel giorno dell'Immacolata.

Da qui, venerdì 13 dicembre, la statua partirà per il Foggiano, poi farà tappa a Padova prima di tornare a Roma. Successivamente, continuerà il suo cammino verso mete internazionali, rafforzando il suo simbolico messaggio di pace e speranza che attraversa confini e culture diverse.