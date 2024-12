Carcare modifica l'orario dei dipendenti comunali passando da sei a cinque giorni lavorativi

A partire da gennaio, il comune di Carcare modificherà l’orario di lavoro dei dipendenti addetti ai servizi, passando da sei a cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fatta esclusione dei dipendenti impegnati in turnazione o con specifiche esigenze di servizio, come gli agenti di polizia locale e il personale addetto ai servizi manutentivi.

L'obiettivo della nuova organizzazione è ottimizzare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini, garantendo al contempo un approccio più strutturato e funzionale.

Il nuovo orario sarà articolato secondo il seguente schema: lunedì dalle 8:00 alle 14:00, martedì dalle 8:00 alle 14:00 e poi dalle 14:30 alle 17:30, mercoledì dalle 8:00 alle 14:00, giovedì dalle 8:00 alle 14:00 e poi dalle 14:30 alle 17:30, e venerdì dalle 8:00 alle 14:00.

Questa nuova disposizione è finalizzata a migliorare l'efficienza dei servizi comunali e a rispondere meglio alle esigenze degli utenti. In particolare, le modalità di lavoro sono state definite dall'ente nel rispetto delle norme sulle relazioni sindacali previste dal Titolo II, prendendo in considerazione alcuni fattori chiave, come l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, il miglioramento della qualità delle prestazioni, l'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni.

"Le 36 ore settimanali di lavoro restano invariate; ci siamo semplicemente allineati agli altri comuni della Val Bormida. Inoltre, abbiamo osservato che il sabato non si registrava un'affluenza significativa in comune", ha commentato il sindaco Rodolfo Mirri.