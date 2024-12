Savona, il soprano Linda Campanella al Teatro Sacco per i 50 anni di Assonautica

La serata di musica e solidarietà nell'Antico Teatro Sacco, organizzata sabato 7 dicembre da Assonautica in occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione, è stata molto apprezzata dal pubblico presente. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Savona.

Il soprano Linda Campanella, con la sua magnifica performance, ha riscosso un grande successo. La sua splendida voce ha emozionato tutti: sia gli estimatori del “bel canto” sia coloro che assistevano per la prima volta a un recital di musica lirica.

Si è esibita con eleganza ed espressività, spaziando tra diversi generi musicali, dalla musica da camera al musical, accompagnata al pianoforte dal maestro Gianluca Ascheri. Durante il recital sono stati eseguiti anche brani per solo pianoforte, accolti con calorosi applausi dal pubblico, che ha dimostrato di apprezzarli molto.

La serata è stata dedicata al progetto Letismart dei Lions Club Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”, che Assonautica ha deciso di sostenere. Il progetto prevede la realizzazione di una rete urbana di radiofari per l'orientamento dei non vedenti: un sistema altamente tecnologico che può facilitare in maniera decisiva la mobilità autonoma delle persone con disabilità visiva.

"Siamo orgogliosi di collaborare in modo concreto a questo progetto con il Lions Club di Vado - Quiliano e con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Savona", commentano da Assonautica. "Solo unendo le forze si possono raggiungere grandi obiettivi", ha dichiarato la Vicepresidente UICI Francesca Auxilia, intervenuta all'evento, parole che condividiamo pienamente.

Assonautica celebra 50 anni dalla sua fondazione, confermandosi una realtà legata alla nautica, ma profondamente connessa anche alla vita sociale del territorio e al mondo del volontariato. In questa importante occasione, ringrazia gli artisti per le splendide performance, il direttore dell'Antico Teatro Sacco per la disponibilità e tutto il pubblico per l'entusiastica partecipazione.