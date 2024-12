Il Tango approda a Laigueglia con la rassegna "Tierra y mar"

Venerdì 13 dicembre, al Centro Civico Semur, alle 18, Laigueglia farà un tuffo in Sudamerica ospitando una tappa della rassegna "Tierra y mar", organizzata da Etnotango Friends, con una conferenza e proiezione di cortometraggi sul Tango e sull'argentinità.

Si tratta di un'importante rassegna che si snoda tra il Piemonte e la Liguria, organizzata con il patrocinio del Consolato Generale dell'Argentina in Italia. È una rassegna artistico-culturale annessa ai festeggiamenti per la Giornata Internazionale del Tango "Día del Tango", tra Piemonte e Liguria, sulle rotte delle “Vie del Sale”.

Così introduce l'incontro Alessandro Chirivi, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni e alla cultura: "Sarà un pomeriggio dedicato al Tango, all'Argentina e ai traffici da e per l'Italia. Sarà proiettato un docufilm realizzato durante l'edizione 2024 del Salto dell'Acciuga, attorno alle storie racchiuse nello spettacolo 'La letra mai letta', andato in scena lo scorso ottobre sul palco di Terrazza Giuliano, alla presenza del Console aggiunto dell'Argentina, e il cortometraggio 'Poema Circular', con il regista Alessandro Avataneo, Ippolito Ostellino e l'autore delle immagini del docufilm girato a Laigueglia, Enzo Antinoro".

Aggiunge la direttrice artistica di "Tierra y mar", Monica Nucera Mantelli, che condurrà l'appuntamento: "In Argentina, i primi italiani partiti dalla Liguria sbarcarono al quartiere Boca di Buenos Aires, in seguito a Puerto Madero, oggi sede del Museo de la Immigración, prima casa del migrante, dove è proseguita la trasmigrazione dei saperi (partiture musicali e testi di canzoni comprese), nata nelle pance dei piroscafi e, prima ancora, sulle rotte di emigrazione da/verso il mare, come appunto le Vie del Sale, dove chi andava a cercar fortuna passava per andare verso l’Oltreoceano e spesso incontrava altri viandanti/pellegrini con cui condividere il passo o il com-pass (ritmo) del corazón. Oggi come ieri, nella musica come nella vita, il metissage, la diversità di generi e di stili, sono accolti come una ricchezza assoluta e universale. Ma queste peculiarità sono frutto non solo di studio, bensì di 'incontro' raggiunto con fatica, spesso tra genti in cerca di una nuova identità. Un patrimonio memoriale e creativo, nato da esperienze umane complesse, raccontate attraverso spettacoli come 'La Letra mai Letta' (Anteprima nazionale, Laigueglia, 2024 per Il Salto dell'Acciuga) e il film 'Poema Circular' (33', Torino)".