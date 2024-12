Albenga piange Fortunato "Nato" Nucera, aveva 85 anni: venerdì i funerali

Addio a Fortunato Nucera, conosciuto come "Nato", scomparso all'età di 85 anni. Molto conosciuto ad Albenga, era il papà dell'architetto Massimiliano Nucera, che è stato in Consiglio comunale per diversi anni.

I funerali avranno luogo venerdì 13 dicembre alle ore 9.30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga. Il rosario sarà recitato giovedì 12 dicembre alle ore 18.00 nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Con la scomparsa di Fortunato perdo, oltre ad un caro amico di famiglia, anche una parte dei ricordi di mio papà. Le nostre famiglie sono sempre state molto legate, mio padre e Nato erano molto amici. Ricordo gli aneddoti che si scambiavano, la condivisione, l’amicizia, le risate. Ci sono sempre stati l’uno per l’altra specialmente nel momento del bisogno. In questo momento mi stringo intorno alla famiglia Nucera condividendone il grande dolore", commenta il sindaco Riccardo Tomatis.