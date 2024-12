La classifica delle città europee più accoglienti: in testa c’è Stoccolma

Cosa distingue una città dall’altra? Dalla cultura al cibo, dalle spiagge alle montagne e poi il divertimento notturno, gli sport, l’architettura: l’Europa accontenta tutti con la sua offerta. Ma sono le persone a fare la differenza e quando si viaggia, è impossibile non lasciarsi affascinare dalla gente: il modo in cui vive la propria terra e come la racconta.

Ci sono città che spiccano in quanto ad accoglienza: sono quelle in cima alla classifica dei Readers’ Choice Awards 2024, che ha stilato un elenco delle città europee più amichevoli, votate dai lettori di Condé Nast Traveller. Dall’Europa orientale al Mediterraneo, ci sono città amichevoli ovunque!

Al secondo posto Budapest con un bel 91,88. Qui, tra terme, monumenti e quel fascino un po’ misterioso, troverete un popolo super fiero delle proprie radici, felicissimo di far vedere ai turisti il meglio della città. Al terzo posto, Valencia con un punteggio di 91. Che a pensarci in questo periodo bè... fa effetto.

Nella top ten, dal quarto posto in avanti, troviamo Vienna, Berlino, Palma de Majorca, Copenaghen e Lisbona. Se cercate il tricolore, si scende fino al nono e decimo posto per trovare le nostre Milano e Napoli. La metropoli lombarda, con un bel 88, è stata premiata per il suo essere vero caleidoscopio di persone che arrivano da tutto il mondo e si sentono subito a casa. Napoli invece, con 87,81, porta in classifica il suo calore inconfondibile, tra cibo che mette tutti d’accordo e rapporti umani veri… come piace a noi italiani.