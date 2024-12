Savona, al via il piano per salvare la terrazza storica della Biblioteca di Monturbano

Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune è pronto a far partire l’iter per affidare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del terrazzamento e del loggiato di via Monturbano. Le strutture, in stato di degrado, "potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità", come spiegano dal Comune.

L’intervento, tanto atteso, prevede il restauro del porticato, attualmente segnato da intonaci staccati, fessurazioni e problemi di umidità, e della pavimentazione della terrazza, realizzata negli anni Ottanta con piastrelle in ardesia e marmo, oggi logorate dal tempo e caratterizzate da fioriture in più punti.

Anche la balaustra e le scale, non originali e ormai compromesse da distacchi dell’intonaco e infiltrazioni, saranno completamente recuperate.

L'intervento di restyling e messa in sicurezza permetterà di proteggere uno spazio prezioso della città, ma anche per valorizzarne la bellezza storica e architettonica.

L’importo complessivo previsto per i lavori è di 182.093 euro (più IVA).