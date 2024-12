A Savona inaugurato il presepe di Assonautica: rimarrà aperto fino al 7 gennaio

Gli artefici di questo grande presepe sono stati Gianmario Vitali, Renato Banzi e Giovanni Bauckneht. Un lavoro che li ha impegnati per mesi, con grande attenzione alla visione d’insieme ma anche al particolare, senza trascurare nulla. Ci sono tuoni e fulmini, la neve, tantissime stelline colorate, il canto del gallo all’alba, mulini e personaggi in movimento. Un insieme di ambientazioni armonizzate tra di loro, tante storie con un unico filo conduttore. Su YouTube è visualizzabile un video che documenta la preparazione del Presepe nell'allestimento del 2018. Da allora sono state apportate modifiche ed integrazioni, lasciando però inalterata la struttura.

Un grande ringraziamento va al socio Gianmario Vitali, è grazie a lui che Assonautica può riproporre ogni anno il “Presepe in riva al mare”, evento atteso ed apprezzato dai Savonesi e per dai turisti.

Possibilità di organizzare visite per scolaresche e gruppi (contatti 019 821451 - amministrazione@assonauticasv.it).

Presso la sede di Assonautica, anche per questo Natale, c'è uno spazio dedicato all’ecologia.

Nell’atrio della sede è stato allestito “L’albero dei rifiuti marini”, addobbato con oggetti raccolti in mare ed in spiaggia, per dare ai visitatori un’opportunità di riflessione sul problema dell’inquinamento del mare e sulle azioni che tutti noi possiamo compiere per contrastarlo.

Assonautica si augura che i visitatori siano numerosi. Possono lasciare un ricordo del passaggio scrivendo un'opinione sul quaderno dei visitatori, anche soltanto la firma.

Con l'occasione ricordiamo il concorso di disegno per gli alunni delle scuole primarie intitolato “Proteggiamo il mare”, il regolamento è disponibile sul sito di Assonautica Provinciale di Savona.