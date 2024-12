Sanità e sicurezza idrogeologica, Podio: "Da Bucci impegni concreti per riapertura PPI h24 e finanziamenti per il territorio di Albenga"

“Le parole del governatore Bucci durante la sua visita nel savonese di questa mattina rappresentano un grande passo avanti per il territorio albenganese. L’impegno concreto del presidente nel garantire la riapertura del Punto di Primo Intervento (Ppi) di Albenga h24 conferma la volontà di dare risposte serie e definitive alle esigenze della nostra comunità, chiudendo finalmente la porta alle strumentalizzazioni che troppo spesso hanno circondato la questione. Oltre alla sanità, Bucci ha posto l’accento anche sulla sicurezza idrogeologica, altro tema fondamentale per il nostro territorio. La Regione è pronta a farsi carico dell'intero progetto di messa in sicurezza e del compenso per il project manager, con l’auspicio che la figura scelta provenga proprio dal nostro territorio per avviare immediatamente gli interventi necessari. Non posso che accogliere con grande favore questo rinnovato impegno del presidente Bucci a favore del territorio albenganese e dei suoi cittadini”.

Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.