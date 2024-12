Finale, lavori alle vasche di via della Pineta: dalle 22 possibili disservizi

Stop notturno all'erogazione dalle vasche di via della Pineta, a Finale Ligure, per consentire le lavorazioni di adeguamento dei serbatoi di accumulo da parte del Consorzio di Depurazione delle Acque del Savonese.

Gli operai incaricati sospenderanno, dalle 22 di stasera (17 dicembre, ndr) l'erogazione dei serbatoi interessati. Il che potrebbe causare disservizi nelle zone limitrofe.

Da giovedì prossimo invece, ossia dal 20 dicembre, per le festività natalizie saranno sospesi i lavori in via XXV Aprile. Lo stop al cantiere sarà fino al 9 di gennaio dopodiché riprenderà per essere concluso in circa due settimane.