Noli, Alberto De Simone è il nuovo coordinatore per la nascente sezione della Lega

In attesa del congresso per l'elezione del segretario e del nuovo consiglio direttivo, il commissario provinciale di Savona Dario Ghezzi, ha nominato Alberto De Simone, attuale consigliere comunale di minoranza, coordinatore di zona per la nascente sezione di Noli.

"Con l'istituzione di questa sezione, intendiamo creare un punto di riferimento per un dialogo costantemente aperto, interpretando le necessità e le problematiche locali" spiega De Simone.

"Molti desiderano avvicinarsi alla Lega e al progetto di Matteo Salvini. Il nostro obiettivo è offrire loro un luogo di incontro. Presto organizzeremo incontri pubblici ai quali sarà possibile iscriversi e partecipare attivamente alla vita della nuova sezione" conclude De Simone.