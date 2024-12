Quiliano, in via XXV Aprile senza rete telefonica e internet dall'alluvione del 26 ottobre: "Situazione assurda, siamo stufi" (FOTO)

Fuori esce in via Dodino il torrente Quiliano tra via Dodino e via XXV Aprile lo scorso 26 ottobre e da quel giorno, gli abitanti della zona non ricevono più la rete telefonica e internet.

Dopo un primo sopralluogo due giorni dopo l'alluvione la problematica non è stata risolta.

"Avremo fatto 50 solleciti. È due mesi che siamo senza telefono, internet, abbiamo i cavi telefonici penzolanti, mi sembra assurda questa situazione. È un disastro, nessuno che ti sa ascoltare - dice un residente di via XXV Aprile Giovanni Grisolia a nome anche di altri abitanti della zona - Sono venuti a fare sopralluoghi dopo due giorni e poi non si è più visto nessuno. Il mio vicino non riesce ad entrare in casa, i cavi penzolano, è un pericolo. Siamo stufi non sappiamo più cosa fare. Così non si va avanti".