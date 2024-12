Savona premia le eccellenze sportive: riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nel 2024

"Crediamo sia importante e doveroso valorizzare chi, con impegno e passione, porta in alto il nome della nostra città, ottenendo risultati di prestigio in competizioni nazionali e internazionali". Con queste parole l'assessore allo Sport Francesco Rossello ha spiegato il senso dell'incontro che si è svolto oggi pomeriggio nella Sala Rossa del Comune.

Durante l'incontro in Sala Rossa è stato consegnato anche un riconoscimento all’associazione Seconda Stella a Destra Odv, che si impegna quotidianamente a costruire una comunità più solidale. "Questa associazione rappresenta un esempio di come il tempo e le competenze possano essere messi a disposizione degli altri – ha sottolineato Rossello –. In un mondo in cui il senso di comunità rischia di perdersi, realtà come questa ci aiutano a ricostruirlo".