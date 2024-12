Vado Ligure, via ai progetti per tre interventi strategici del programma elettorale

Riqualificazione del Parco dei Griffi, manutenzione straordinaria dell'edificio del Centro Anziani Marinella e riqualificazione della piazza antistante Piazza Cialet a Porto Vado. Tre interventi strategici per Vado Ligure, previsti dal programma elettorale dell'attuale amministrazione comunale, che ora sono pronti a prendere il via.Il Comune annuncia infatti l'avvio delle procedure per la progettazione dei tre interventi, "volti - spiega il sindaco Fabio Gilardi - a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a riqualificare aree cruciali della nostra comunità".



Per quanto riguarda Parco dei Griffi, il progetto prevede una riqualificazione urbana e ludica completa dell’area, con l'obiettivo di trasformare il parco in uno spazio moderno, sicuro e accogliente per famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Saranno sviluppate nuove aree gioco, spazi verdi rigenerati e funzionali per attività ricreative e ludiche.



Quanto al Centro Anziani Marinella, l’intervento interesserà l’edificio e lo spazio esterno attraverso una manutenzione straordinaria completa. "L'obiettivo - spiegano dal Comune - è rendere la struttura più efficiente, sicura e confortevole, migliorando gli spazi per le attività sociali e comunitarie dedicate ai nostri anziani".



Il terzo progetto, infine, prevede la completa riqualificazione della piazza antistante Piazza Cialet a Porto Vado, con l’intento di migliorarne l'integrazione nel contesto urbano e di valorizzarne l’aspetto paesaggistico. L'intervento consentirà inoltre di risolvere alcune criticità legate alla regimentazione delle acque, migliorando la funzionalità e il decoro dell'area.



"Questi interventi - commenta Gilardi - rappresentano un passo concreto verso la realizzazione degli impegni assunti con la cittadinanza. L’amministrazione ringrazia tutti i tecnici, progettisti e collaboratori coinvolti per l’impegno e la dedizione e continuerà a informare i cittadini sugli sviluppi delle varie fasi di realizzazione dei progetti e della nostra cittadina".