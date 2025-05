Dottorati di ricerca, dalla Regione Liguria nuovi fondi per le università: al via la quarta finestra da 889mila euro

E' stata aperta da Regione Liguria una nuova finestra temporale dedicata alle Università per richiedere il finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca relative a progetti di intervento di alta formazione.

Le risorse, a valere sul Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, sono pari a 889 mila euro e rappresentano le economie residue dello stanziamento di 6 milioni assegnato nel 2022 all’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) per finanziare la misura, suddivisa inizialmente in tre finestre temporali. La nuova finestra aprirà il 2 maggio e chiuderà il 3 giugno 2025.



“Abbiamo ritenuto che fosse importante impiegare la totalità delle risorse stanziate – spiegano l’assessore all’Università e l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo. – Vogliamo favorire e potenziare il collegamento tra gli atenei e il mondo produttivo, soprattutto per quanto riguarda le prospettive occupazionali dei dottorandi. Per questo motivo, ciascuna borsa deve obbligatoriamente prevedere la collaborazione con un’impresa che sia coerente con l’ambito di ricerca e l’area di intervento individuata”.



Possono presentare candidature tutte le Università statali e non statali e le Università telematiche, purché regolarmente accreditate e aventi almeno una sede operativa o d’esame in Liguria. Le aree di intervento riguardano i seguenti ambiti: tecnologie per la salute, patrimonio culturale, trasformazioni sociali, sicurezza delle strutture, infrastrutture e reti, cybersecurity, transizione digitale, big data e intelligenza artificiale, robotica, innovazione per l’industria, aerospazio, mobilità sostenibile, energetica industriale, green tech, tecnologie alimentari, conoscenza e gestione sostenibile dei sistemi agricoli, ecosistemi marini.



Sarà possibile presentare domanda a Regione Liguria esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it.