Albenga, le creazioni natalizie di Mirco Mastromarino e Laura Bonelli sulla rivista "Gelato & Bar Pasticceria"

Il Natale si veste di dolcezza e creatività con le originali proposte di Mirco Mastromarino e Laura Bonelli, protagonisti di un servizio sulla rivista specializzata Gelato & Bar Pasticceria. I due artigiani, titolari del Festival des Glaces di Albenga, celebrano la tradizione natalizia reinterpretandola con contaminazioni che uniscono cioccolato, lievitati e semifreddi in creazioni che deliziano sia il palato che la vista.

“Teniamo in modo particolare all’arte della decorazione – spiegano i Gelato Chef Mastromarino e Bonelli –. Crediamo sia fondamentale per dare valore aggiunto ai nostri prodotti. Non solo devono essere realizzati con materie prime di altissima qualità, ma devono anche appagare la vista, perché si mangia con tutti i sensi”.

Con questa filosofia, Mastromarino e Bonelli continuano a stupire, unendo tradizione, creatività e una particolare attenzione all’estetica per rendere ogni dolce un’esperienza di vero gusto.