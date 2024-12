Giovedì si riunisce l’assemblea del Clero della Diocesi di Albenga e Imperia

Con la celebrazione dell’ora terza, a cui seguirà un intervento sul tema: “L’origine della violenza negli adolescenti di oggi. Riflessioni sul dissolvimento dell’identità umana: quale uomo?” è in programma giovedì 19 dicembre, presso il Seminario vescovile di Albenga, l’Assemblea del clero con inizio alle ore 9,30.

Un appuntamento annuale che chiama raccolta parroci, sacerdoti e laici della Diocesi di Imperia e Albenga presieduto dal vescovo Guglielmo Borghetti.

Ospite il professor Marco E. Luparia, dottore in Psicologia clinica (1977, Università La Sapienza-Roma), con specializzazione in Psicoterapia analitica (1981), Psicoterapia didattica (1983) e Bioetica (1993); Laureato in Scienze religiose (I.S.S.R. della Pontificia Università Lateranense) è diacono permanente della Diocesi di Roma (1995) ed è co-fondatore e presiede: l’Apostolato Accademico Salvatoriano e l’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici. Dopo una pausa dei lavori, successivamente ci sarà spazio per rivolgere domande di approfondimento al relatore.

Seguiranno eventuali comunicazioni degli Uffici diocesani. I lavori della giornata si concluderanno con il pranzo.