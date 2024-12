Operaio morto in porto a Genova, il Pd savonese: "Azioni più efficaci e incisive per ridurre questa strage"

"Di nuovo, a poca distanza da noi, una morte sul lavoro, questa volta nel porto di Genova. Esprimiamo vicinanza ai familiari e agli amici e solidarietà ai colleghi, che sono ora giustamente in sciopero, e all'altro lavoratore infortunato ricoverato in ospedale. Purtroppo siamo costretti a dire sempre le stesse cose ogni volta che si piange un morto, cosa che accade con una frequenza impressionante. È evidente che Governo e Regione finora non hanno fatto abbastanza. Occorre investire in formazione, prevenzione e controlli. Servono azioni più efficaci e incisive per ridurre questa strage, per giunta in una Repubblica che nel primo articolo della propria Costituzione si definisce 'fondata sul lavoro'".

Così attraverso una nota stampa congiunta la Segreteria provinciale e quella comunale di Savona del Partito Democratico.