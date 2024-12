L'agenzia savonese "I Viaggi del Principe" premiata come "Over The Top" alla kermesse di Costa Crociere

La convention si è aperta con la cerimonia di premiazione delle migliori agenzie di viaggi che si sono distinte per i risultati e per il sostegno al brand dal comignolo giallo, per poi proseguire con una sessione plenaria attraverso gli interventi dell'AD Mario Zanetti e di numerosi e celebri ospiti di fama mondiale.

Per l'agenzia savonese di Sandro Ferraro e Gabriele Giana è stata nuovamente un'edizione straordinaria che ha visto "I Viaggi del Principe" premiata per la settima volta consecutiva come "Over The Top".