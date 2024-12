Natale tempo di presepi nella Diocesi di Savona-Noli: appuntamenti a Finalmarina, Santuario e Legino

A Finale Ligure Marina nella Basilica San Giovanni Battista anche quest'anno è stato allestito il tradizionale presepe. Il tema del Natale 2024-2025 è "L'attesa" ed è richiamato da elementi come il caminetto sempre acceso, appunto in segno di veglia costante. L'anno scorso il presepe era invece "a tappe", in quanto in ogni domenica d'Avvento si aggiungeva un elemento per arrivare al termine con l'allestimento completo. Intanto la parrocchia ha aderito ad una lotteria per sostenere le sue attività con biglietti a 2 € e premi a tema evangelico.

A Savona nella Chiesa Santa Lucia dal 20 dicembre al 6 gennaio ogni venerdì, sabato e lunedì dalle ore 16 alle 18 sarà possibile visitare il "Presepe in mostra", promosso dalla Confraternita Santi Agostino e Monica. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero di telefono 3479003209.

Con il patrocinio del Comune le Opere Sociali di N. S. di Misericordia e l'Unione Sportiva Letimbro organizzano l'iniziativa "Natale al Santuario di Savona". Sabato 21 dicembre alle ore 17:30 in piazzetta Aldo Volomini si terrà l'accensione dell'Albero di Natale in collaborazione con la Scuola Primaria Santuario e i commercianti della frazione. Alle 18 al Palazzo delle Azzarie saranno inaugurate le mostre "Creiamo un presepe", alla ventesima edizione, e "Creiamo un albero di Natale", giunta alla settima. Entrambe le esposizioni saranno visitabili dal 22 dicembre al 6 gennaio dalle 16 alle 18:30 (25, 26 e 31 dicembre e 6 gennaio anche dalle 10 a mezzogiorno). Il coro della Parrocchia San Bernardo offrirà un intermezzo musicale.

Nei giorni 22, 25, 26, 28 e 29 dicembre e 1, 4, 5 e 6 gennaio dalle ore 15:30 alle 18:30 nell'Oratorio Sant'Ambrogio, in via dell'Oratorio, nel quartiere Legino, sarà aperto al pubblico il consueto presepe della famiglia Delbuono, promosso dalla Fondazione Iginio Delbuono & Figli. Per visitarlo si accede dall'ingresso antistante la biglietteria dello Stadio Valerio Bacigalupo.