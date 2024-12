Savona, i supereroi acrobatici sfidano il vento per portare i regali ai pazienti della pediatria del San Paolo

Non si sono fatti spaventare dal vento che sta colpendo la zona e si sono calati con le funi dal tetto del padiglione Astengo per salutare i piccoli pazienti della Pediatria del Gaslini diffuso, diretta dal dottor Alberto Gaiero.

Sono i Supereroi Acrobatici e con loro le Principesse in Corsia. Hanno voluto salutare e portare un piccolo dono ai bambini che, in questi giorni di festa, devono trascorrere le festività in ospedale.

Una mattinata piena di emozioni ha così animato la pediatria savonese. Non con personaggi in video o sulla carta dei fumetti, ma supereroi e principesse in carne e ossa che hanno voluto portare un momento di felicità e distrazione per i piccoli pazienti.