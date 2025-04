Approvato da Regione Liguria il piano di formazione 2025 per oltre 500 operatori di Polizia Locale

Regione Liguria conferma il suo impegno per la sicurezza del territorio con il via libera al Piano di formazione 2025 per gli operatori della Polizia Locale, condotto dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). Questo è quanto previsto dalla delibera approvata oggi in Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti.

"Regione Liguria conferma il proprio ruolo nella promozione della sicurezza pubblica, garantendo agli operatori strumenti e competenze sempre aggiornate. La formazione è infatti uno dei pilastri dell'efficienza nella gestione della sicurezza - spiega l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti -. In questo modo assicuriamo continuità all'ampio progetto della SIPL e rispondiamo alle esigenze del territorio".

Saranno pertanto attivati per tutto il 2025 diversi corsi di formazione, tra cui il corso per ispettori, il corso di prima formazione per agenti assunti a tempo indeterminato e quello per addetti al coordinamento e controllo. Sono inoltre previsti aggiornamenti sul Codice della strada e sulla disciplina del commercio, oltre a corsi dedicati alle tecniche di polizia giudiziaria, alla gestione del panico e della comunicazione in emergenza, all’uso della videosorveglianza per il controllo del territorio e alla gestione operativa di ASO (accertamento sanitario obbligatorio) e TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

"Il Piano - prosegue Ripamonti - è stato studiato sulla base delle richieste dei Comandi di Polizia Locale liguri e approvato dal Comitato Tecnico di Polizia Locale. Consentirà di formare oltre 500 operatori, con la possibilità nel corso dell'anno di estendere la partecipazione a soddisfare tutte le richieste pervenute".

Le attività formative per il 2025 sono già state avviate e proseguiranno nelle sedi dei Comandi locali che hanno dato disponibilità.