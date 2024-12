Spotorno, "I manezzi pe majâ na figgia" nella rassegna "Natale a Teatro!"

La rassegna "Natale a Teatro!" prosegue sabato 21 dicembre, presso la Sala Convegni Palace con inizio alle ore 20:45, quando in scena andrà la commedia dialettale "I manezzi pe majâ na figgia", a cura della "Compagnia La Torretta" di Savona.

Si tratta di una divertente e, forse, la più popolare rappresentazione di Gilberto Govi che la Compagnia propone senza cadere in scontate imitazioni del comico genovese, ma cercando di esaltare la potenzialità interpretativa dei protagonisti e di tutti gli attori comprimari.

Nella Genova anni cinquanta del secolo scorso. Steva, maturo e semplice sensale, vessato dalla moglie Giggia, volitiva e autoritaria, è direttamente coinvolto nel fidanzamento della figlia Metilde, per la quale pare esserci lo spasimante ideale: il signor Riccardo, ricco figlio di un senatore. Ma, in concorrenza con Riccardo, si schiera Cesarino, di umili origini, figlio del fratello di Steva. La Giggia, a caccia di un buon partito per la figlia, si prefigge a tutti i costi di accasarla con il signor Riccardo, che considera un marito certamente migliore del nullatenente (sia pure innamorato) Cesarino. Per “maritare” la ragazza si fanno quindi carte false...

L'ingresso è gratuito e libero.