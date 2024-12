Vado, 110mila euro per la passeggiata: saranno sostituiti porzioni di pavimentazione

Ammonta a 110mila euro la somma stanziata dalla Giunta comunale di Vado Ligure per il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di porzioni di pavimentazione lungo la passeggiata a mare.

Il documento, redatto internamente dal Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, è stato approvato nell'ultima seduta e troverà copertura finanziaria integralmente da fondi già allocati nel bilancio comunale 2024-2026; l'obbiettivo principale è quello della sicurezza e della funzionalità del transito pedonale: in alcuni punti, infatti, i listoni in legno presentano segni di deterioramento dovuti soprattutto alla particolare vicinanza della spiaggia e all'umidità della stessa.

L'intervento segue quanto già realizzato nel 2022 in altre aree della passeggiata, ad esempio a Porto Vado o davanti al Parco Robinson, rispondendo così alla necessità di garantire continuità e sicurezza alla pavimentazione in legno. I lavori verranno avviati in primavera e comprenderanno anche misure atte a minimizzare il disagio per i residenti e i turisti.

“L’iniziativa - commentano dal Comune - conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la valorizzazione degli spazi pubblici e la sicurezza dei cittadini, rafforzando il ruolo della passeggiata a mare come luogo simbolo di aggregazione per la comunità vadese”.



“Questa delibera dimostra il nostro impegno costante nella cura del territorio - aggiunge il sindaco Fabio Gilardi - Con interventi mirati continuiamo a investire per il benessere della nostra comunità e la fruibilità dei luoghi di interesse pubblico”.

Entro la fine dell'anno inoltre è prevista l'approvazione di altri progetti legati alla prima fase del programma elettorale.