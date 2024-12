Varazze, 135mila euro per rifare gli asfalti danneggiati dal maltempo

"A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del comune di Varazze nei giorni del 16-17 e del 26 ottobre scorso, sono stati riscontrati significativi danni ad alcuni tratti stradali".

Ad affermarlo è il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, che prosegue: "L'amministrazione comunale, con grande attenzione alle necessità del territorio, ha deciso di intervenire prontamente per il ripristino delle infrastrutture danneggiate".

"I lavori riguarderanno in particolare cinque zone del territorio comunale che hanno subito danni considerevoli, con un importo complessivo di circa 135.000 euro. Gli interventi si concentreranno su: l'accesso al parcheggio Baia del Corvo, tratti di Via del Salice, tratti di Via San Giacomo e Via dei Milanesi ai Piani di San Giacomo, tratti di Strada Romana e Via Ceresa nella frazione di Alpicella".

"In aggiunta a questo intervento, stiamo lavorando a un progetto di manutenzione straordinaria degli asfalti che sarà a breve sottoposto ad approvazione, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la viabilità comunale e garantire la sicurezza per i cittadini".

Il sindaco, nel commentare questa ulteriore risposta agli eventi meteorologici recenti, si è dichiarato soddisfatto del rapido impegno preso dall'amministrazione, che ha messo in campo risorse per oltre 1 milione di euro in opere di ripristino e messa in sicurezza in meno di due mesi.

"Un impegno che dimostra la grande capacità di risposta e l’efficienza dell'Amministrazione comunale, grazie al lavoro puntuale e dedicato degli uffici comunali. Il comune di Varazze, anche in momenti difficili, conferma il proprio impegno a garantire la sicurezza e il benessere della comunità, intervenendo tempestivamente e con concretezza", conclude Pierfederici.