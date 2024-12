Savona, Branca: "Formazione e un progetto per il benessere del personale sono state tra le priorità del 2024"

La notizia dello stralcio dalla finanziaria della parte che prevedeva un taglio del turnover del 25% fa tirare un sospiro di sollievo al Comune di Savona, e in particolare all'assessore Gabriella Branca, con delega al personale, a pochi giorni dall'approvazione del DUP, il Documento Unico di Programmazione in Consiglio comunale.

"Fa parte del nostro programma di mandato per assicurare le funzioni fondamentali - spiega Branca - Terminato il piano di riequilibrio, abbiamo continuato a completare quelle che sono le risorse umane. Uno degli obiettivi principali è stato quello di proseguire la formazione per i nostri collaboratori. Quest'anno sono stati organizzati molti corsi per il personale che non si facevano più da tempo, vuoi per il periodo del Covid, vuoi per il piano di riequilibrio. Abbiamo poi creato una struttura multisettoriale per il PNRR, formata dai dirigenti e dai funzionari ad elevata qualificazione che seguono le varie progettazioni e ne fanno il monitoraggio. Siamo nei tempi dei progetti che vanno dal digitale al sociale, dai pubblici: tutti i nostri progetti, quindi anche fare questo lavoro insieme è molto utile".

Un'altra unità che è stata creata è quella della comunicazione, sia esterna che interna al Comune, quest'ultima in base a richieste che sono arrivate proprio dal personale. Assunzioni rese possibili dalla chiusura del piano di riequilibrio e dallo sblocco del turnover.

"Abbiamo anche fatto un percorso riguardo al benessere dei collaboratori – spiega Branca – con una specialista che ha seguito tutta la parte del benessere del personale tramite una serie di interviste anonime. Abbiamo lo stanziamento in bilancio per proseguire con questo progetto anche il prossimo anno. Una delle cose che era stata indicata era proprio quella di una maggiore comunicazione interna, ed è un'istanza che condividiamo".

"Un ulteriore aspetto che per noi è molto importante – conclude Branca – è il protocollo approvato in giunta. Dovrà essere firmato anche dal rettore Federico Delfino e creerà una collaborazione tra Comune e giovani studenti del nostro Campus. Ha un valore molto importante, che permette di creare un rapporto saldo con l'Università".

Il protocollo è l'applicazione di un decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica che prevede convenzioni non onerose che le pubbliche amministrazioni possono stipulare con le Università per individuare studenti di età inferiore ai 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro al fine di agevolarne l'accesso al mondo del lavoro, in base ai fabbisogni degli enti. Nel caso di questo protocollo, si tratta di contratti a tempo determinato di 36 mesi, dai quali potrebbero nascere stabilizzazioni dei giovani assunti a termine.