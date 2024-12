Alassio, Cesare Caviglia premiato per il suo impegno nel volontariato

Nei giorni scorsi, presso la sala consigliare del palazzo comunale di Alassio, l'assessore alla Protezione civile, Franca Giannotta, ha consegnato un attestato di ringraziamento allo storico coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile, Cesare Caviglia, che, per sopraggiunti limiti di età, dopo 48 anni di servizio operativo, passa ora il testimone al nuovo coordinatore, Patrick Castellengo.

“Con la pergamena ufficiale del comune di Alassio conferita a Cesare Caviglia – sottolineano il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e l'assessore alla Protezione Civile, Franca Giannotta – abbiamo desiderato esprimere un segno di stima e ringraziamento per il qualificato e solidale impegno da lui svolto nel corso di oltre 48 anni di servizio operativo, connotati dal suo spiccato altruismo e dalla sua generosità, caratteristiche attraverso le quali ha saputo trasmettere l'importanza del volontariato come elemento essenziale nella formazione individuale e nello sviluppo della società. Nel ringraziare sentitamente Cesare Caviglia per il suo prezioso operato, cogliamo l'occasione per augurare buon lavoro al nuovo coordinatore del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, Patrick Castellengo, affinché possa proseguire nell'importante e lodevole percorso tracciato dal suo predecessore”.

Alla cerimonia erano presenti il consigliere regionale e comunale, Rocco Invernizzi, il Comandante della Polizia Locale di Alassio, Francesco Parrella, il figlio e il nipote di Cesare Caviglia, e molti membri del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile.