Incidente in moto ad Alassio: 17enne perde la vita

Tragedia nella notte ad Alassio, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente con la moto.

L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte in via Francesco Maria Giancardi. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari, l'automedica e le forze dell'ordine.

Il giovane stava procedendo da Alassio in direzione Albenga. Dalle prime informazioni, ha perso il controllo del mezzo autonomamente, andando a urtare contro il muro di cinta di un’abitazione. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Per la salma del 17enne il pm di turno non ha disposto l’autopsia.