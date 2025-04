Il restyling di Porta Soprana è pronto a partire: l'obiettivo è completare i lavori per "Cairo Medievale"

Ieri pomeriggio si è svolto un sopralluogo presso Porta Soprana in preparazione all'intervento di tutela e valorizzazione della storica struttura. Il progetto, finanziato con 200mila euro tramite un bando nazionale, è ormai pronto a partire.

L'ispezione ha visto la partecipazione della ditta Edilservizi S.r.l. di Albissola Marina, affidataria dei lavori con uno sconto del 18,76%, insieme al direttore dei lavori e al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Durante l'incontro sono stati definiti i dettagli per l’organizzazione del cantiere e pianificato l'avvio delle operazioni.

Il principale obiettivo del progetto è rendere l'area di Porta Soprana pienamente fruibile in occasione di “Cairo Medievale 2025”, uno degli eventi più importanti per la comunità di Cairo Montenotte.

L'intervento fa parte di un programma più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Ministero della Cultura.

"L'obiettivo del bando è chiaro: preservare la memoria storica di monumenti come Porta Soprana, che hanno attraversato secoli di storia e rappresentano una preziosa eredità per tutti noi. Un altro passo concreto per valorizzare il nostro patrimonio", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione.

Il progetto prevede il restauro completo, con interventi mirati, tra cui il ripristino dei manti di copertura, la sostituzione dei coppi danneggiati e il rifacimento dello strato impermeabile sottostante. Verranno restaurati anche gli intonaci del quarto ordine del prospetto su via Roma, dove si trova l'orologio. Particolare attenzione sarà riservata alla pulitura e al consolidamento delle facciate laterali degli edifici, con tinteggiature che riporteranno lustro agli angoli di questa storica porta. Inoltre, saranno risanate le pareti del passaggio pedonale laterale che collega via Roma alla zona di San Rocco, per garantire una fruibilità sicura e ottimale per cittadini e visitatori.