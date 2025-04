Tiziana Tardito, le opere dell'artista valbormidese pronte per un tour mondiale

L'artista Tiziana Tardito è stata selezionata per partecipare al prestigioso "Tour Art Intercontinental", che porterà le sue opere in giro per il mondo, toccando diverse capitali dell'arte.

Un riconoscimento che l’artista ha accolto con grande emozione: "Sono molto onorata e ringrazio la Fondazione Effetto Arte per aver scelto le mie opere per questo straordinario evento", ha commentato. Le sue creazioni saranno esposte in alcune delle capitali mondiali dell'arte.

Il tour inizierà a Dubai, dal 17 al 20 aprile, in occasione del World Art Dubai. Successivamente, le opere della Tardito saranno protagoniste a Pechino, dal 24 al 29 giugno, presso il prestigioso Three Shadows Photography Art Centre. A seguire, sarà la volta di New York, dove le sue opere verranno presentate ad aprile 2026 in occasione dell’Art Expo nel cuore di Manhattan.

Nel 2026, l'artista parteciperà anche all'Art3F di Monaco, una delle fiere d'arte contemporanea più rinomate, in programma a settembre, prima di concludere il tour a Venezia, nel novembre dello stesso anno, con una mostra al Palazzo Scuola Grande di San Teodoro.

Ogni evento sarà curato dal dottor Rino Lucia e dal presidente della Fondazione Effetto Arte, dottor Sandro Serradifalco, che organizzeranno gli appuntamenti espositivi in videoproiezione, portando così l'arte di Tardito a un pubblico globale.

La prima opera esposta a Dubai sarà "Magica Genova", un olio su tela di 100x60 cm che cattura l’essenza della città ligure in una composizione suggestiva.