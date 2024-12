Borghetto S.S. è Comune Bigenitorializzato, il ringraziamento dell’associazione Papà e Mamme Separati Liguria

“Ringraziamo di cuore il Sindaco di Borghetto Santo Spirito, il consiglio comunale e tutta l’Amministrazione per aver approvato, in occasione del Natale, una delibera importante: l’istituzione del Registro della Bigenitorialità. Questo piccolo ma significativo strumento rappresenta un aiuto concreto per i genitori separati, contribuendo a tutelare il diritto dei figli di mantenere un legame stabile con entrambi i genitori”.

Lo affermano in una nota l’associazione Papà e Mamme Separati Liguria”.

“È un esempio di grande civiltà e sensibilità. Cogliamo l’occasione per chiedere il supporto affinché ogni comune d’Italia venga bigenitorializzato”, concludono dall’associazione.