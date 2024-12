Vado Ligure, continuano i lavori di messa in sicurezza di via dei Tedeschi ma permane il rischio di frane

A seguito degli eventi alluvionali dello scorso ottobre, il Comune di Vado Ligure ha avviato tempestivamente interventi di somma urgenza per ripristinare la viabilità interrotta su via dei Tedeschi.

"I lavori procedono con grande attenzione - spiegano dal Comune - seguendo le priorità stabilite dall’emergenza e mirando a garantire quanto prima la sicurezza dell’area. Grazie all’impegno degli uffici tecnici e dell’amministrazione comunale, sono state reperite le risorse economiche necessarie per avviare gli interventi attraverso un’anticipazione di cassa, in attesa dell’erogazione dei finanziamenti richiesti a Regione Liguria e agli enti sovraordinati".



Le attività svolte finora hanno consentito di rimuovere i materiali franati sia dal versante sia dalla sede stradale, di stabilizzare i detriti instabili e di trasportare, con l’ausilio di un elicottero, i materiali indispensabili per la messa in sicurezza del versante. È stata inoltre installata una rete protettiva sull’area interessata dalla prima frana, con il fissaggio già avviato nella parte superiore del versante, mentre è stato effettuato un importante lavoro di regimazione delle acque sorgive a monte della seconda frana, un intervento fondamentale per poter garantire la stabilità complessiva dell’area.



"Nonostante i significativi progressi, la situazione attuale non consente ancora di riaprire Via dei Tedeschi al traffico pedonale e veicolare - fa sapere l'amministrazione - Le valutazioni tecniche indicano che permangono rischi concreti legati alla possibile riattivazione dei fenomeni franosi sul versante a monte, con caduta di materiali, e alla possibilità di invasione della sede stradale da acqua, terra e fango provenienti dalla frana a valle. In considerazione di queste criticità, non sussistono al momento le condizioni necessarie per permettere la riapertura della strada".



A ciò si aggiunge un grave episodio di vandalismo che ha interessato le opere di chiusura della stessa, costringendo il responsabile dei lavori a sporgere denuncia formale alle autorità competenti. Sono in corso le indagini per identificare gli autori di questi danneggiamenti, che rischiano di rallentare ulteriormente le operazioni in corso.



L’amministrazione comunale ribadisce con forza che "la sicurezza pubblica resta l’assoluta priorità. Ogni sforzo è attualmente concentrato sul completamento degli interventi necessari nel minor tempo possibile, garantendo all’impresa incaricata le condizioni ottimali per proseguire il lavoro senza ulteriori interferenze.

Seguiranno aggiornamenti tempestivi man mano che i lavori proseguiranno verso la conclusione".