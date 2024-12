Andora, l'Avis conclude un anno ricco di soddisfazioni

L'Avis di Andora sta per concludere un anno ricco di soddisfazioni. "Il primo grande appuntamento è stato la celebrazione del 60° anno di fondazione, con la cerimonia svoltasi sulla Costa Pacifica nel Porto di Savona, è stata una occasione importante anche per la consegna dei riconoscimenti ai donatori che nel corso degli anni hanno dato il loro prezioso contributo con le donazioni di sangue", commenta il presidente Mirko Fossati.

"Nel mese di settembre, oltre alla raccolta del sangue, la sezione ha iniziato la raccolta del plasma, un risultato voluto con grande impegno che sta dando importanti riscontri, essendo una delle poche sedi provinciali dove è possibile prestare questo servizio".

"Inoltre l'ambulatorio infermieristico, dove i residenti della vallata e i turisti durante il periodo estivo possono usufruire dei servizi di base forniti dall'Asl 2 Savonese, continua con successo a svolgere le propri e prestazioni. Essendo in clima Natalizio, abbiamo ricevuto con grande piacere la donazione di un nuovo computer dalla Signora Patrizia Barroero, in memoria del marito Angelo Pintus, mancato pochi

mesi fa, e dell'arredo per rinnovare l'archivio dal gruppo Alpini della Val Merula, (rappresentati dal Capo Gruppo Elio Lunghi), sempre presenti e con un grande cuore".

"Il calendario per il prossimo anno proseguira con l'impegno dei nostri volontari con un importante numero di date gia confermate sia per la raccolta del sangue, sia per il plasma, con l'impegno costante del personale medico e infermieristico dell'Asl 2 Savonese".

"Infine, la Sezione di Andora non manca mai la sua presenza a supporto e collaborazione delle iniziative sul territorio, a scopo benefico e di volontariato, importantissime per portare avanti progetti comuni alle associazioni per i più bisognosi e per l'intera vallata", conclude il presidente.