Capodanno a Borghetto Santo Spirito: scatta l’ordinanza anti botti

A Borghetto Santo Spirito, in vista dei festeggiamenti di Capodanno, entrerà in vigore un'ordinanza per regolare l'uso dei prodotti pirotecnici. Il sindaco Giancarlo Canepa ha firmato il provvedimento che, dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, vieta l'utilizzo di petardi, raudi e altri prodotti a effetto scoppiettante, crepitante o fischiante in spazi pubblici come parchi, piazze e strade.

"Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc... - si legge nell'ordinanza - purché vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte). Il divieto non si applica alla manifestazione organizzata dal Comune in data 31 dicembre, dove verranno impiegati materiali a basso impatto acustico".