Infrastrutture, entro dicembre la Regione consegnerà i lavori nel Ponente della Ciclovia Tirrenica

“I lavori dei diversi stralci del ‘lotto prioritario’ della Ciclovia Tirrenica nel ponente ligure stanno procedendo secondo il cronoprogramma: tutti gli interventi di cui Regione è soggetto attuatore, per un totale di 44,83 chilometri, saranno conclusi entro dicembre”. L’assessore regionale alle Infrastrutture fa il punto sulla realizzazione del ‘lotto prioritario’ della Ciclovia Tirrenica, che verrà realizzata nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, principale fonte di finanziamento (circa 20 milioni di euro), a cui si affiancano risorse statali (6 milioni di euro), regionali (5 milioni di euro) e Fondi di sviluppo e coesione (oltre 6,9 milioni di euro) per un investimento complessivo di oltre 37,9 milioni di euro.

Nell’imperiese i lavori, consegnati a giugno 2024, riguardano la nuova tratta lungo l’ex sedime ferroviario dismesso della linea Genova-Ventimiglia da Andora a Cervo fino a Diano Marina e poi fino all’inizio della cosiddetta ‘Incompiuta’ (stralci 1 e 2); la messa in sicurezza dell’Incompiuta tra Diano Marina e Imperia attraverso Capo Berta per la successiva realizzazione della ciclabile (stralcio 3, fasi A e B) e poi anche la manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale di circa 24 chilometri tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti.



"Siamo vicini a raggiungere un traguardo molto importante per la Liguria: nei prossimi mesi, entro dicembre – aggiunge l'assessore alle Infrastrutture – la nostra regione vedrà realizzata gran parte della Ciclovia Tirrenica con positive ricadute non solo sotto il profilo ambientale e paesaggistico ma anche sul comparto turistico di tutto il nostro territorio. La fase esecutiva del ‘lotto prioritario’, di cui Regione è soggetto attuatore, prosegue in linea con i tempi che avevamo previsto e con gli obiettivi del Pnrr per dare alla Liguria una via di collegamento ‘sostenibile’ tra il Ponente e il Levante della nostra regione, in grado di garantire la tutela del paesaggio e dell'ambiente circostanti”.



In particolare, per quanto riguarda l’Incompiuta (stralcio 3) tra Imperia e Diano Marina, è in fase avanzata e si concluderà entro settembre l’intervento di messa in sicurezza della pista dai dissesti di versante (stralcio 3, fase B). Procedono anche i lavori sul muro di contenimento a mare (stralcio 3, fase A) dove l’impresa ha iniziato a realizzare i nuovi tiranti ovvero gli ancoraggi alla roccia e il nuovo cordolo procedendo da Imperia verso Diano Marina. Seguirà poi l’ultima fase che riguarda la realizzazione della pista ciclopedonale, entro dicembre di quest’anno.



Sempre a Ponente, si concluderanno entro dicembre anche gli interventi del tratto da 2,64 chilometri nel Comune di Diano Marina (stralcio 2, dall’incrocio via Rovere/via Sanzio all’incrocio Via Torino/via Sant’Elmo) in continuità con l’Incompiuta: anche in questo caso i lavori sono a buon punto, è in fase di realizzazione la parte stradale tra lo sbocco della galleria Galeazza fino a via Villebone.



Procede nei tempi previsti anche l’esecuzione del tratto fra Cervo e Diano Marina (stralcio 1) lungo l’ex sedime ferroviario per una lunghezza di 4,69 chilometri: è attualmente in fase di realizzazione la prima parte di pista ciclabile procedendo da Cervo (confine con Andora) verso San Bartolomeo al Mare (compreso il ponte sul torrente Steria). A questo tratto si aggancia, verso levante, l’intervento in corso di esecuzione da parte del Comune di Andora lungo l’ex sedime ferroviario, finanziato anche con risorse del Fondo strategico di Regione Liguria per 1 milione e 50mila euro e che sarà concluso entro la fine di aprile.

In corso anche la seconda parte dello stralcio 1 da San Bartolomeo a Diano Marina (incrocio Via Rovere/via R.Sanzio) dove la ditta sta realizzando i nuovi cordoli.



Si concluderà entro l’estate, infine, l’intervento di manutenzione straordinaria del tratto da Ospedaletti a San Bartolomeo al Mare lungo circa 23 chilometri, con la realizzazione e adeguamento dei parapetti e l’installazione di nuovi nei tratti non protetti o deteriorati. È prevista anche una nuova segnaletica orizzontale e il rifacimento di quella verticale. Nel Comune di San Lorenzo al Mare verrà inoltre effettuata la manutenzione straordinaria del muro sottostante la via Aurelia, a monte della pista ciclopedonale.