Sea-S, pronte le graduatorie per le nuove assunzioni di addetti allo spazzamento e autisti

Dopo le procedure di selezione, Sea-S ha predisposto le graduatorie dalle quali attingere per le prossime assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato. Al bando avevano risposto 133 candidati; tra questi, quelli che hanno superato le prove sono 66.

Le figure professionali ricercate sono tre: area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio (6 candidati in graduatoria); area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con patente B (41 candidati in graduatoria) e conduzione con l'ausilio di mezzi patente C (19 candidati in graduatoria).

Con le graduatorie, l'azienda potrà assumere nuovo personale in previsione dell'estensione della raccolta porta a porta, slittata rispetto a quanto pianificato da Sea-S e Comune.

Palazzo Sisto ha infatti spostato l’avvio entro aprile 2025; la proroga è stata decisa per permettere a Sea-S di portare a termine il progetto esecutivo relativo al servizio di raccolta.

Inoltre, sarà approfondita la proposta di introdurre nel centro storico e nel centro ottocentesco dei cassonetti intelligenti, attualmente al vaglio dell’amministrazione.