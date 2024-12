Dal 1960 amici di Borgio Verezzi: il Comune premia Giuseppe Bonomi e Adele Strucchi

Una storia di fedeltà e amore per il territorio quella che lega Giuseppe Bonomi e Adele Strucchi a Borgio Verezzi dal lontano 1960. Per celebrare questo indissolubile legame, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Dacquino, ha organizzato questa mattina una cerimonia, durante la quale i coniugi milanesi hanno ricevuto uno speciale riconoscimento.

All'evento, tenutosi nella sala consiliare del Comune, hanno partecipato anche il vicesindaco Pier Luigi Ferro e il consigliere Mattia Rolando, che insieme al primo cittadino hanno reso omaggio alla coppia, giunta accompagnata dalla figlia Roberta e dal genero Bruno Cislaghi: è stata l’occasione per ripercorrere i tanti momenti che hanno segnato il rapporto speciale tra i coniugi e il borgo ligure. Tra gli episodi ricordati, la vittoria di Adele al concorso di bellezza “Miss Borgio” alla fine degli anni ’50, la partecipazione di Giuseppe al cimento invernale del 2018, in cui fu premiato come il partecipante più anziano, e le serate trascorse al festival teatrale di Verezzi. Un pensiero affettuoso è stato rivolto anche alla memoria di Don Bruno, storico parroco di Verezzi, a lungo figura di riferimento per molti abitanti e visitatori del borgo.

Negli anni, Giuseppe e Adele hanno imparato ad amare le tradizioni culinarie locali, dalla panissa alle lumache, piatti che ormai considerano parte della loro storia personale.

“Definirli semplici turisti sarebbe riduttivo - ha sottolineato il consigliere Mattia Rolando - Giuseppe e Adele dal 1960 sono amici di Borgio Verezzi, parte integrante della nostra comunità”.