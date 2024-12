Borgio Verezzi, doppio concerto gospel con il gruppo "Spirituals & Folk”

Fine dell’anno ricco di eventi a Borgio Verezzi, con tanti appuntamenti: concerti, eventi per bambini, teatro, cinema, castagnata…

Sabato 28 dicembre, torna a Borgio Verezzi la formazione corale genovese “Spirituals & Folk”, nel Trentennale della fondazione, per l’atteso doppio Concerto Gospel: alle ore 16 nella Chiesa di S.Agostino a Verezzi, alle ore 21 presso il Teatro Gassman, entrambi ad ingresso libero.

Il Gruppo Spirituals & Folk nasce nel 1994 da un gruppo di amici che, ritrovandosi per celebrare l'anniversario della nascita di una formazione corale nella quale cantavano da ragazzi, decide di rimettersi in gioco riproponendo quella esperienza, da adulti. Dopo tanti anni di attività, il Gruppo Spirituals & Folk conta attualmente una compagine stabile di circa 30 elementi con quattro voci miste (soprani, contralti, tenori e bassi). Il gruppo è stato diretto fino al 2009 da Guido Ferrevoux, anche abile arrangiatore e compositore; successivamente, dopo la sua scomparsa, la direzione del coro è stata assunta da Nina Taranto, già corista da diversi anni, che ha proseguito con entusiasmo il percorso iniziato da Guido. Tanti negli anni i concerti, le esibizioni, i CD realizzati, i brani composti e arrangiati da questo coro, protagonista di un’intensa attività sempre in crescita. Il repertorio spazia dal gospel allo spiritual, dalle canzoni del folk americano ai più famosi musical di Broadway e alle celebri canzoni del pop rock internazionale.

Il concerto del prossimo 28 dicembre però riveste un valore particolare, per il Coro e per Borgio Verezzi. Sarà infatti dedicato alla memoria di due Amici recentemente scomparsi: Gianni Nari, già Presidente del Centro Storico Culturale, storico e giornalista locale, capo Scout, stimato e amato da tutta la comunità borgese, che ci ha lasciati lo scorso aprile, e Nanni Perazzo, storico Presidente del Coro Spirituals & Folk, ben conosciuto dai borgesi per la lunga frequentazione insieme alla moglie Isa Morando, scomparso nel gennaio 2023.

La dedica congiunta, non è casuale: una bella amicizia legava infatti Gianni e Nanni (e le relative famiglie) fra loro… da sempre amanti del bello, dell’arte, della musica, della storia e della cultura, ma soprattutto da sempre “innamorati” di questo nostro piccolo angolo di Liguria, Borgio Verezzi. L’ingresso agli eventi è libero.