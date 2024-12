Cairo, sul palco del Teatro "Chebello" il Concerto degli Auguri con il Coro Alpino Monte Cauriol

Stasera, venerdì 27 dicembre, alle ore 21:00, il Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte ospiterà un evento straordinario, il tradizionale Concerto degli Auguri, che promette di incantare il pubblico con una performance unica. Sul palco salirà il rinomato Coro Alpino Monte Cauriol di Genova, una formazione di fama internazionale che da anni rappresenta una delle eccellenze nel panorama corale italiano.

Diretto dal 2013 dal maestro Massimo Corso, il Coro Monte Cauriol è il naturale successore della tradizione musicale fondata dal padre Armando Corso, che nel 1950 creò e ispirò questo gruppo. L'interpretazione e la cura con cui il coro trasmette le emozioni attraverso la musica vocale sono il frutto di un'eredità che continua a essere celebrata e condivisa tra le nuove generazioni di coristi. La loro interpretazione delle melodie alpine, con le sue radici profonde nella cultura e nelle tradizioni delle montagne, si distingue per la capacità di evocare emozioni e sensazioni che trascendono il tempo.

Il Coro Monte Cauriol ha l’obiettivo di rendere partecipe il pubblico non solo della bellezza delle melodie, ma anche delle storie e dei sentimenti che ogni brano porta con sé. Le voci si uniscono in una sinfonia che affonda le radici nella tradizione, ma sa anche stupire e coinvolgere grazie a un repertorio che, pur affondando nel passato, risuona ancora di grande attualità. I canti di montagna, con la loro forza evocativa, si uniscono a testi e musiche che sono passati di generazione in generazione, mantenendo intatto il loro fascino e la loro capacità di sorprendere.

Il Concerto degli Auguri rappresenta così non solo un'occasione per godere della bellezza della musica corale, ma anche un momento di riflessione e di connessione con una tradizione che continua a vivere e a prosperare attraverso il Coro Monte Cauriol. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e per chi desidera immergersi nell'atmosfera unica che solo un coro di tale calibro sa creare.

L'ingresso è libero e l'invito è aperto a tutti coloro che vogliono vivere una serata all'insegna della bellezza e della cultura musicale, in un contesto ricco di storia e tradizione.