Tutela dei consumatori, alla Liguria altri 99mila euro per sviluppare le competenze digitali degli adulti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato 99mila euro alla Liguria nell’ambito dell’avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze digitali dei consumatori adulti e vulnerabili. L’avviso segue il progetto pilota sperimentale “Digitalmentis,” realizzato da nove regioni, tra cui la Liguria, e conclusosi lo scorso ottobre. Il progetto prevedeva diverse attività di facilitazione digitale rivolte ai cittadini anziani o fragili.

In Liguria, grazie a Digitalmentis, tra gennaio 2023 e ottobre 2024 è stata garantita l’operatività di 25 punti “Digitale Facile,” gestiti dalle Associazioni dei Consumatori. Attraverso il lavoro di 36 Facilitatori Digitali, sono stati supportati 6.140 utenti, di cui 569 hanno partecipato a 74 incontri di formazione e alfabetizzazione digitale. Il progetto ha inoltre attuato una sinergia virtuosa con la misura 1.7.2 del PNRR sulla rete di facilitazione digitale, contribuendo al raggiungimento dei target previsti dal Piano.

"I risultati di Digitalmentis in Liguria sono stati straordinari – commenta l’assessore alla Tutela dei Consumatori, Simona Ferro. – Per questo, insieme a Marche e Toscana, a fine luglio abbiamo chiesto al Ministero di rendere strutturale il progetto e finanziarlo con apposite risorse. La risposta del Mimit non si è fatta attendere: questo nuovo avviso pubblico rappresenta una grande vittoria perché premia il successo del progetto pilota e ci permette di dare continuità all’ottimo lavoro svolto".

Grazie al contributo del Mimit, saranno finanziate attività di formazione e informazione volte all’acquisizione e al miglioramento delle competenze digitali di consumatori e utenti. Queste attività potranno poi essere integrate con l’assistenza digitale già avviata presso gli sportelli di Digitalmentis.

"Grazie a questi fondi – aggiunge Ferro – ottimizziamo gli interventi di Regione Liguria finalizzati alla digitalizzazione diffusa, ossia all’innalzamento delle competenze digitali di base dei cittadini e, in particolare, dei soggetti più fragili. Tengo a ringraziare le Associazioni dei Consumatori, perché le attività di facilitazione digitale richiedono grande organizzazione, monitoraggio costante e professionalità specifiche degli operatori che lavorano agli sportelli".

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di Regione Liguria al seguente link: Regione Liguria - Tutela delConsumatore.