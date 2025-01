Albenga, per Capodanno arriva l'ordinanza contro botti e vetro

Anche ad Albenga, in vista del Capodanno, arriva la cosiddetta ordinanza “anti botti e per regolamentare l’utilizzo del vetro.

Nelle scorse ore è infatti arrivata, da parte del sindaco Riccardo Tomatis, la firma sull'atto: “L’utilizzo di petardi, 'botti' e artifici pirotecnici di vario genere può comportare dei seri danni - spiega -. Ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che subiscono infortuni di varia entità e gravità. I petardi sono pericolosi, inoltre per anziani, bambini e tutti i soggetti cardiopatici, oltre che per gli animali e l’ambiente, infatti, le particolari condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo caratterizzato dalla mancanza di piogge hanno creato un ambiente secco ed arido che potrebbe aumentare il rischio d'incendio. Per questo, anche quest’anno, abbiamo deciso di fare apposita ordinanza volta a vietare l’utilizzo dei 'botti' e regolare l’utilizzo del vetro”.

In particolare è stato disposto dalle ore 18:00 del 31 dicembre e fino alle ore 8:00 del 1 gennaio nell’area all’interno delle mura vecchie che delimitano il Centro Storico e dell’area di Piazza del Popolo: il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina; il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina; il divieto di introdurre nell’area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante; la previsione di cui al periodo precedente non si applica al personale dell’ organizzazione e qualora l’introduzione sia necessaria per esigenze dello spettacolo; il divieto di detenzione o comunque di introduzione nell’area di intrattenimento di Piazza del Popolo di qualsiasi materiale pirotecnico.

Con l'ordinanza si dispone inoltre su tutto il territorio comunale, il divieto di accensione, lancio e utilizzo di prodotti pirotecnici, anche di libera vendita, che abbiano effetto esplodente o luminoso, crepitante o fischiante quali ad esempio “raudi” e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del Comune di Albenga. Sempre coi medesimi orari





Le violazioni rispetto a quanto sopra stabilito sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a € 50.00, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.